Рыбий жир избавляет от эпилептических приступов

Низкие дозы омега-3 жирных кислот, содержащиеся в капсулах рыбьего жира, способны снижать частоту приступов у эпилептиков, которым не помогает медикаментозное лечение. Трех капсул рыбьего жира в день (около 1080 миллиграммов омега-3 жирных кислот) достаточно, чтобы появился положительный эффект. Омега-3 жирные кислоты, попадая в центральную нервную систему, снижают возбудимость клеток головного мозга, вызывающих приступы, пишет meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

"Рыбий жир безопасен и стоит недорого. Он не только предотвращает приступы, но и укрепляет здоровье сердечно-сосудистой системы", - говорит исследователь Кристофер Дегеоргио из Калифорнийского Университета. В исследовании приняли участие 3 группы больных, на которых ученые опробовали три разных метода. Первая группа 10 недель принимала низкие дозы рыбьего жира, вторая - высокие, а третья - плацебо. Также исследователи отдельно провели испытания на 24 пациентах, чья эпилепсия не поддавалась медикаментозному лечению.

У двух человек, принимавших низкие дозы рыбьего жира, в течение 10 недель исследования не было приступов. Ни у кого из участников, принимавших плацебо или высокие дозы рыбьего жира, подобного эффекта не наблюдалось. "Пока не совсем понятно, почему низкие дозы полезны, а высокие - нет. Однако существуют доказательства из исследований на животных, что использование высоких доз контрпродуктивно", - делится Кристофер Дегеоргио.