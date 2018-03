Лекарственные травы и БАДы опасны для печени

В журнале Hepatology, который издается Американской ассоциацией по изучению болезней печени (American Association for the Study of Liver Diseases), было опубликованоисследование последствий употребления трав и биологических добавок. Как оказалось, при лекарственных гепатитах после их применения чаще отмечаются неблагоприятные исходы, по сравнению со случаями после приема зарегистрированных препаратов или специальных пищевых добавок для бодибилдеров.

Примерно половина взрослых жителей США принимает биологически активные пищевые добавки (БАД). По данным Национального исследования здоровья и питания III (National Health and Nutrition Examination Survey III), чаще всего их используют образованные женщины старше 40 лет. К наиболее популярным БАДам относятся мультивитамины, минералы, кальций и рыбий жир.

В этом исследовании рассматривались данные о больных, находившихся в 8 центрах, специализированных в лечении лекарственных повреждений печени, с 2004 по 2013 годы. Учитывались все больные, поступавшие в центр с подозрением на острый токсический гепатит. В итоговой выборке оказалось 839 пациентов, из которых у 130 (15,5%) повреждения печени были вызваны БАДами, сорок пять человек принимало пищевые добавки для бодибилдеров, а 85 - «неспециализированные» БАДы. В оставшихся 709 случаях лекарственный гепатит был вызван медицинскими препаратами. В течение периода исследования частота повреждений печени в результате употребления пищевых добавок среди всех случаев лекарственного гепатита увеличилась с 7% до 20%. После употребления БАДов для бодибилдеров исходы были благоприятными, хотя желтуха могла продолжаться продолжительное время (медиана составила 91 день). При этом гепатоцеллюлярные повреждения после приема неспециализированных БАДов требовали трансплантации печени и приводили к смерти чаще, чем лекарственные средства (в 13% случаев по сравнению с 3%).

Авторы пришли к выводу, что гепатиты вследствие приема БАДов наиболее тяжелы по своим последствиям. Они отмечают, что необходим более тщательный контроль безопасности пищевых добавок со стороны производителей и государственных органов и что нужны более масштабные популяционные исследования употребления БАДов.

remedium.ru