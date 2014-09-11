Ученые выяснили, мешает ли возраст зачатию ребенка. Многие семейные пары после 40 лет не решаются завести ребенка, считая, что в этом возрасте довольно сложно и зачать, и выносить кроху. Ученые категорически не согласны с этим мнением. Мешает ли возраст зачатию? Ответ дают результаты сразу трех независимых исследований, пишет direct-press.ru.

Ученые из Великобритании доказали, что в 45-летнем возрасте представители сильного пола имеют столь же высокие шансы на зачатие, как в 20-летнем. Исследователи провели изучение материалов для зачатия в банках спермы и выяснили, что качество донорского материала у мужчин до 45 лет остается высоким, а это значит, что показатели сперматозоидов с изменением возраста не становятся хуже. Это позволит увеличить возраст доноров для ЭКО до 45 лет.

Другая группа ученых из Великобритании заинтересовалась вопросом, может ли женщина после 40 лет зачать и родить ребенка. Оказывается, может. Правда, на процесс естественного зачатия может уйти полгода, но сегодня и многие молодые пары тратят столько же времени на успешное продолжение рода. Исследование показало, что после достижения 40-летнего возраста в первый месяц активных попыток завести ребенка беременеют 25% испытуемых. В течение трех месяцев обретают заветную беременность еще 20% участниц исследования. А за полгода удается зачать ребенка еще 50% женщин после 40 лет. Любопытно, что для многих беременность в таком возрасте становится неожиданной, так как женщины по сложившемуся ошибочному стереотипу уверены, что зачать ребеночка могут только с помощью ЭКО.

Американские ученые сделали сенсационное открытие – роды после 33 лет продлевают жизнь мамочкам и позволяют дожить до 95 лет. Причем неважно, сколько деток всего было у женщины. Чтобы доказать это ученые изучили данные о долгожителях (более 500 семей). Оказалось, те представительницы прекрасного пола, которые рожали после 33 лет, жили дольше женщин той же возрастной группы, рожавших до 30 лет. Ученые предположили, что способность женщины к зачатию в таком возрасте уже говорит о том, что ее здоровье находится на высоком уровне, а организм стареет значительно медленнее.

Результаты приведенных выше исследований только подтверждают тот факт, что заводить детей после 40 лет можно и нужно. Важно отбросить все стереотипы и решиться на зачатие, и тогда в вашей семье появится маленький человечек.