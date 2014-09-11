Некурение отца понижает риск развития астмы у ребенка

Ранее проведенные исследования на животных показали: образ жизни отцов до зачатия влияет на здоровье потомства. Новое исследование дает молодым людям еще один повод бросить курить как можно скорее, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на Science World Report. Ученые оценили данные о вредных привычках 13000 мужчин и женщин. Участников попросили сообщить, сколько лет они курили перед зачатием ребенка. Исследователи также узнали о том, бросили ли респонденты курить к моменту зачатия, и у скольких детей развилась астма.

Ученые заметили, что дети, чьи отцы курили до зачатия, чаще страдали от хронической неаллергической астмы. Риск развития данного заболевания повышался, если отец курил в возрасте до 15 лет, и возрастал в зависимости от продолжительности курения. Связи между курением матерей до зачатия и астмой у детей обнаружено не было.

Это первое исследование, в котором изучалась, как вредная привычка отца может повлиять на здоровье дыхательной системы ребенка. Учитывая эти результаты, ученые предполагают: воздействие на отцов любого типа загрязнения воздуха, например, связанного с профессией, тоже может иметь негативные последствия. Молодых людей обязательно нужно предупреждать об опасности курения и других загрязнений для их будущих детей.