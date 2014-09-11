Экстраверты и интроверты используют Facebook по-разному

Новое исследование ученых из Университета Алабамы показало: застенчивые люди и интроверты проводят больше времени в Facebook. Однако они практически не делятся информацией с друзьями и знакомыми, сообщает meddaily.ru со ссылкой на The Times of India. "Интроверты и застенчивые люди используют Facebook больше, но они тратят меньше времени на загрузку фотографий или добавление записей на стены своих друзей", - рассказывает исследователь Павица Шелдон.

Экстраверты же наслаждаются преимуществами социальных сетей, оставаясь на связи с друзьями и семьей с помощью загрузки фото и видео, а также частых обновлений статуса. Так что те люди, которые не страдают от недостатка общения в реальной жизни, чаще используют Facebook по назначению.

Напомним: еще одно недавнее исследование показало: экстраверты в социальных сетях реже контролируют своих партнеров и делятся подробностями своей личной жизни. Зато такое поведение свойственно интровертам и людям с невротическими состояниями. Невротики, как правило, более ревнивы. Таким образом они стараются снизить тревогу, вызванную отношениями.