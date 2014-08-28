Стрессовые ситуации иногда могут быть полезны для здоровья

Всем известно разрушительное воздействие стрессовых ситуаций на организм человека и его здоровье, однако тревожное состояние не всегда негативно влияет на работу мозга, пишет orthodox.od.ua.

Ученые утверждают, что у беспокойства тоже существуют положительные стороны. Специалисты выделяют 5 основных изменений в жизнедеятельности людей, которые происходят по причине нервных возбуждений. Во-первых, стресс укрепляет иммунитет. Когда тело реагирует на перенапряжения, оно готовит себя к разным непредвиденным обстоятельствам. Во-вторых, шок в определенной степени оказывает благоприятное влияние на работу головного мозга. Во время стрессового состояния происходит выделение необходимых белков нейротрофинов, которые укрепляют связи между нейронами, ответственными за координацию действий в теле.

В-третьих, стрессовые ситуации делают людей более выносливыми, поскольку умение решать бытовые проблемы дает возможность человеку приспосабливаться к различным нагрузкам и ударам судьбы. Кроме того, ученые считают, что нервное напряжение полезно в работе. Психологи рекомендуют воспринимать стрессовые ситуации как определенную задачу, с которой необходимо справиться.

Проведенные специалистами исследования, показали, что женщины во время беременности, испытывающие умеренное беспокойство и тревогу, в будущем рожали психологически сильных детей.