В Украине проходит неделя планирования семьи и сохранения репродуктивного здоровья

Об этом УНИАН сообщили в Минздраве.

Как отмечают медики, планирование семьи - надежный способ сохранения и улучшения здоровья женщин и детей. Ответственность за планирование семьи ложится на обоих будущих родителей. Очень важно знать методы предотвращения нежелательной беременности. Это поможет избежать аборта - вредной и опасной для здоровья женщины операции. Современная медицина предлагает различные методы предотвращения нежелательной беременности, но оптимальным является естественные методы регулирования оплодотворения. Их использование не вредит здоровью, делает семью независимой от контрацепции, не нарушает этических норм, дает возможность с определенной степенью надежности предупредить нежелательную беременность. Один из наиболее эффективных методов (93-97%) - симптотермальный. Суть метода заключается в наблюдении и интерпретации одновременно трех основных симптомов (вагинальной слизи, базальной температуры, состояния шейки матки), которые сопровождают плодотворный период женщины. Такие наблюдения позволяют каждой женщине детородного возраста, независимо от индивидуальных особенностей его организма и физиологического состояния, четко очертить период потенциальной плодовитости и исключить в эти дни половую близость (если не планируется зачатие) или наоборот, успешно использовать их для зачатия.

Наряду с необходимостью использования контрацепции, существует противоположная проблема - бесплодие. Бесплодие определяют как неспособность партнеров зачать ребенка при регулярных половых отношениях на протяжении года без контрацепции. Причины бесплодия поровну делятся между женщинами и мужчинами: 40% приходится на здоровье матери, 40% - зависят от отца, 20% - другие причины.