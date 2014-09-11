Лекарства от бессонницы вызывают слабоумие

Если человек долгое время принимает средства против тревожности и бессонницы, то его может, в конечном счете, ожидать болезнь Альцгеймера, передает meddaily.ru со ссылкой на исследование канадцев и статистики приема бензодиазепина. Люди пили средство в течение минимум трех месяцев. И этот факт повышал риск деменции до 51%.

Согласно официальным рекомендациям, данное средство следует принимать 8-12 недель. Но некоторые люди самостоятельно продлевают терапию, не зная, что три месяца - критический срок. Университет Бордо, проводивший исследование, пока не установил, где может скрываться причина связи.

В общей сложности сотрудники университета исследовали примерно 2000 случаев болезни Альцгеймера у людей старше 66 лет. Все пожилые люди пили бензодиазепины. Их состояние сравнивалось с контрольной группой (около 7000 здоровых людей того же возраста). Проблема исследования была в том, что иногда сама болезнь Альцгеймера вызывает проблемы со сном и тревожность. Поэтому, не исключено, что прием лекарств является следствием. Но, в любом случае, длительный прием лекарства опасен.