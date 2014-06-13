Собаки благотворно влияют на здоровье своих хозяев

Как собаки влияют на здоровье своих хозяев. Не случайно бытует мнение о том, что собаки – это четвероногие врачи, только без дипломов. Современная медицина уже давно признает важную роль собак в защите от неврозов. Нередко врачи настоятельно рекомендуют завести собаку в семье, где есть нервный ребенок, человек, который перенес тяжелую психическую травму или больной с диагностированным заболеванием сердечно-сосудистой системы, пишет infosmi.net.

Сосуществование на одной территории с собакой требует от ее хозяина ответственного отношения. Предлагая питомцу сухой корм для собак, или свежую кашку, сваренную с мозговой косточкой, владелец, волей неволей, задумывается и над собственным рационом. Даже крохотная декоративная собачка способна кардинально изменить жизнь людей, полностью перестроив их привычный режим питания, работы и отдыха.

Официально установленный факт – владельцы собак реже болеют и дольше живут, чем их сверстники, не имеющие домашних любимцев. В этом просматривается четкая закономерность – ведь совместная жизнь с четвероногим другом в любое время года, при любой погоде начинается с прогулки. Выгуливая собаку, хозяин два, а то и три часа ежедневно выгуливает и себя самого. Результат, что называется, налицо – забывается мучившая годами бессонница, бесследно отступает гипертония, поднимается настроение, улучшается общее самочувствие и мышечный тонус.

Современный рынок предлагает широчайший ассортимент продукции, ориентированной на удовлетворение любого желания ушастых и хвостатых братьев наших меньших. Миску, коврик, игрушку, одежки, поводок – все это и многое другое можно купить, пройдясь по зоомагазинам. А можно просто позвонить в интернет магазин для животных спб и заказ доставят прямо на дом.

Собаки, в большинстве своем, чрезвычайно подвижны. Они от природы способны к охоте и охране. Это домашний клоун, весельчак и верный друг. Они могут в одно мгновения из милейшего, нежнейшего существа превратиться в отчаянного, бесстрашного и не сомневающегося защитника.

Собаки обладают удивительным природным даром – они как живые биолокаторы способны улавливать энергетику человека, более того, изменять и перенаправлять ее. Во многих странах даже практикуют так называемую анималотерапию – вид лечения, главными лекарями в котором выступают животные.

Наиболее благоприятных результатов четвероногие целители добиваются в лечении болезней сердца и сосудов, а также практически во всех областях неврологии и психиатрии. Собака способна вывести из депрессии и поднять самооценку, наладить отношения с другими членами семьи и проявить скрытую проблему. Взаимодействуя с человеком, собака всегда отдает всю себя – без раздумий, без остатка, без сожаления.