Почему завтрак пропускать нельзя

Нужно ли завтракать? Мы привыкли считать, что да. В числе негативных последствий отказа от завтрака для детей чаще всего называют снижение успеваемости и неспособность сконцентрироваться на уроках. Однако логично предположить, что временное голодание, пусть и добровольное, влияет в первую очередь на обмен веществ, пишет Здоровье.

Исследователи из Лондонского университета во главе с Анджелой Донин задействовали в своем новом исследовании 4000 британских детей в возрасте 9-10 лет. Учёные собрали информацию о том, как часто эти школьники завтракали, определили для каждого процент жира в организме и содержание глюкозы и инсулина в крови натощак, а также попросили детей перечислить все, что они ели за последние сутки.

После анализа собранных данных выяснилось, что дети, которые часто пропускали завтраки, имели повышенный уровень инсулина в крови. Разница в показателях с теми, кто регулярно ел утром, составила 26%. Также у игнорировавших завтрак была на 26% повышена резистентность к инсулину, а это означает повышенный риск диабета 2 типа. Здоровее всех были дети, которые ели на завтрак достаточно клетчатки.

Впрочем, коллеги Донин, комментируя статью, подчёркивают, что не стоит винить во всём пропуск завтрака. Например, полные люди вообще склонны преуменьшать в разговоре количество съеденного. Поэтому могло так получиться, что не завтракавшие дети имели высокий риск диабета не из-за своего режима питания, в рассказе о котором они слукавили, а из-за полноты (хотя этот фактор при анализе учитывали).

В целом однократный пропуск завтрака вовсе не смертелен.