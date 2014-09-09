Фазы Луны влияют на здоровье человека

По словам экспертов Университета Торонто, в полнолуние многие люди меньше спят в целом, и у них меньше тратится времени на глубокий сон, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. А глубокий сон важен для мозга, ведь только в этой фазе он отдыхает и перерабатывает собранную за день информацию.

Иногда в полнолуние уходит в два раза больше времени, чтобы заснуть (до часа). Когда нет полнолуния, женщины засыпают в среднем за 25-30 минут. В полнолуние - за 52 минуты. У мужчин соотношение 30 минут против 60. Таков вывод по результатам наблюдений за более чем 300 людей средних лет. Кстати, на женщин в целом луна воздействует сильнее.

В принципе, об эффекте лунных циклов ученые говорят давно. Например, в 2006 году Бернский университет выяснил: когда луна не была видна, добровольцы спали по 6 часов и 49 минут. Когда луна представала во всей красе, люди спали по 6 часов и 41 минуте. Другие исследования касались связи полнолуния и повышением тревожности, депрессии, проблем с мочевым пузырем и даже подагрой.

Влияние луны можно объяснить по-разному. Это и солнечное излучение, отражаемое полной луной, и сила приливов, и изменения в электромагнитном излучении, а также в гравитации. Все это воздействует на высвобождение нейрогормонов. А вот профессор Джим Хорн считает, что мы сталкиваемся с древним адаптационным механизмом. Просто на заре времен предки современных людей приучились не спать при полнолунии, так как оно означало отлив и доступность еды в виде рыбы и ракообразных.