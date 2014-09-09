Детям полезно спать на овчине

Немецкие ученые из Мюнхенского исследовательского центра Гельмгольца нашли необычный способ снижения риска развития астмы в ходе жизни. Они советуют заменить стандартные детские простыни овчиной, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. Так, дети, спавшие на овчине в первые три месяца жизни, реже имели астму или аллергию в 10 лет.

По словам экспертов, микробы, находящиеся в овчине, позволяют защитить организм от болезней, укрепляя иммунитет. Это очередное подтверждение так называемой "гигиенической гипотезы". Она говорит о том, что современное стерильное общество вредит иммунитету, делая людей беззащитными. А вот бактерии позволяют натренировать иммунитет. По этой причине не стоит переживать, если ребенок поднимает с пола пищу, в доме есть собака и в семье распространена привычка целоваться с родственниками. Еще полезно выбираться за город.

В рамках последнего исследования ученые проследили за 2441 ребенком, пока тем не исполнялось по 10 лет. Из общего числа 55% из детей спали на овчине. И это снижало риск астмы на 79% к 6 годам. К 10 годам риск падал на 41%.