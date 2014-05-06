Cегодня - Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой

6 мая 2014 года отмечается Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой. Это ежегодноесобытие призвано привлечь внимание к проблеме бронхиальной астмы, повысить осведомленность и посодействовать улучшению терапии заболевания. В этом году, главной темой Всемирного дня определено сообщение:«Вы можете контролировать астму!».

Бронхиальная астма (БА) - одно из самых распространенных хронических заболеваний, от которого страдают более 300 миллионов человек по всему миру. Заболеваемость растет с каждым годом, особенно у детей.Частота БА в детском возрасте составляет от 4 до 12% в разных странах мира.

В 2013 году в Украине насчитывалось около 200 тысяч взрослыхс бронхиальной астмой. Ежегодно врачи диагностируют в среднем 9 тысяч новых случаев заболевания.

Наиболее частыми проявлениями БА являются одышка, свистящее дыхание, стеснение в груди и кашель, периодические приступы удушья. Симптомы заболевания могут меняться с течением времени, а также в зависимости от индивидуальных особенностей человека.

В последующие 10 лет количество летальных случаев вследствие БА может возрасти на 10%. Однако, информирование пациентов, своевременная диагностика и надлежащаятерапиясовременными лекарственными средствами могут дать хорошие результаты в борьбепротив астмы.Несмотря на то, чтоБА нельзя вылечить, ее можно контролировать и житьполноценной жизнью без симптомов. Применение базисной противовоспалительной терапии делает это возможным.

Эксперты акцентируют внимание на нескольких правилах самоконтроля бронхиальной астмы:

Избегайте контактов с веществами, которые могут провоцировать приступы

Всегда имейте с собой лекарственные средства от БА. При этом постарайтесь не злоупотреблять быстродействующими бронхорасширяющимипрепаратами - они направлены лишь на симптоматическое снятие приступа удушья, но не лечат воспалительный процесс дыхательных путей

Будьте осведомлены о симптомах БА и признаках приближения приступа

Посещайте врача 2-3 раза в год для обследования, даже если чувствуете себя хорошо. Задавайте вопросы и убедитесь, что вся информация полученнаяинформация доступна и понятна.