Два минерала красоты

Поговорим о важных для женщины и ее красоты и молодости минералах, дефицит которых влияет на темпы старения и общее состояние кожи. Это селен и цинк, пишет tvoymalysh.com.ua.

Цинк

Микроэлемент, который стимулирует, помогает регенерировать поврежденные ткани, заживлять раны и ожоги. Имеет защитную функцию. Помогает защитить кожу от вредных солнечных лучей. нормализирует абрту сальных желез, ешхг дефицит- одна из причин возникновения акне.

Где взять: устрицы, тыквенные семечки, имбирь, бобовые, морепродукты, грибы.

Селен

антиоксидант, который помогае предотвратить преждевременное старение, замедлить все негативные процессы, отвечает за поддержание упругости и эластичности кожи, предотвращает акне, но и помогает в профилактике. Без селена витамин красоты кожи - Витамин Е плохо работает. Помогает усваиванию Е и усиливает его действие, способствует синтезу коллагена.

Где взять:

бразильские, грецкие орехи, тунец, печень, зародыши пшеницы, сельдь, лук, цельное зерно, мясо курицы.