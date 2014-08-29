Почему японки выглядят молодо

Женщины азиатского происхождения, а особенно японки очень молодо выглядят. Зачастую определить их возраст «на глаз» практически невозможно. В чем причина, и могут ли европейки достичь такого же результата?

Среди причин моложавости японок исследователи называют:

Правильное питание. В рационе японцев много рыбы, овощей, злаковых, особенно риса, водорослей и чая и мало животных жиров, пишет liza.ua. Такая «диета» характерна для всего населения Японии последние 1500 лет, что сформировало определенную генетику. Кроме того, в Японии существует настоящий культ свежести, никаких замороженных продуктов, срок хранения рыбы – несколько часов, потому в почете сыроедение и минимальная термообработка.

Защита от солнца. Согласно японским стандартам красоты женщина должна иметь белую кожу. Поэтому во всех косметических и декоративных средствах содержится SP-фильтр, действие которого подкрепляется зонтиками от солнца.

Традиции ухода за собой. Они основываются на многоступенчатости и многослойности. Ни одна японка не ограничит ритуал ухода за собой банальным умыванием. Это будет тщательное очищение кожи в несколько приемов с использованием различных средств. Для нее одновременное нанесение 7-9 средств – обычное явление. Основа основ – очищение и увлажнение.

Натуральные средства. С этим согласны все, независимо от происхождения и вероисповедания. Чем меньше консервантов в косметике, тем меньше побочных эффектов. Правда, у восточных красавиц к обычным растительным и природным компонентам прибавляются и более экзотические, такие как толченый жемчуг или нефрит.

Более плотная кожа. От природы у японок коже жирнее, пористее и толще, поэтому и морщины на ней появляются позже, чем на тонкой коже европеек. Именно поэтому, косметика, произведенная в Японии для местного рынка, не всегда подходит нам, жительницам европейских широт.

Лицо – отражение красоты внутренней. Душевная гармония, любовь к себе и окружающему миру успешно разглаживают морщины.

Как видим, кроме факторов, определенных природой, все остальное вполне применимо и к нам. А это значит, что молодость и красота в наших руках, главное – не лениться.