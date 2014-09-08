Простой способ проверить своё психическое состояние
16:59, 08 сентября 2014Зарубежные новости
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Эту иллюзию-тест изобрел японский психиатр Акиоши Китаока
Фото: econet.ua
Эту иллюзию изобрел японский психиатр Акиоши Китаока. Он утверждает, что иллюзия неподвижна для спокойных, уравновешенных и отдохнувших людей, пишет econet.ua.
Если же иллюзия активно движется, то вам нужен отдых и сон в течение 8 часов.
Ну, а если же иллюзия очень быстро движется, то вам срочно нужен… отдых в больнице.
Итак, проверяем себя, и если что – начинаем отдыхать!
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