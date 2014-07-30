Специалисты рассказали, как правильно планировать отпуск

Сотрудники Университета Оттавы считают: неправильно организованный отпуск не позволяет справиться со стрессом в глобальном смысле, вызванным работой. То есть, вернувшись на работу, человек вновь страдает от стресса, поясняет meddaily.ru со ссылкой на Canada.com. Иногда же отпуск, напротив, отнимает силы, говорит профессор Лоран Лапьер.

Ученые советуют ставить задачи на отпуск, которые соотносятся с внутренними потребностями человека. Для кого-то это может быть банальная уборка гаража. Потом, до выхода в отпуск следует составить список обязательных дел. Нет ничего хуже, чем возвращаться к старым проблемам после отпуска. Это прекрасно подходит для людей, ориентированных на результат. Когда же происходит возвращение к рабочему процессу, стоит организовать дела по степени важности. Эксперты рекомендуют разобраться с общими, крупными вопросами, и вдаваться в детали потом.

Еще совет: в отпуске нужно заниматься вещами, которые пополняют энергетические ресурсы организма (массаж, йога, сауна, плаванье, занятия хобби). Если даже приходится работать в отпуске, следует сфокусироваться на позитивных аспектах и общаться с приятными людьми. В целом стоит делать отпуск максимально простым, чтобы неожиданности и стрессовые ситуации не повредили.

И самое главное - не рассчитывайте на единственный в году отпуск, ожидая, что он полностью восстановит силы. Лучше регулярно устраивать себе небольшой отдых. Например, 20 минут прогулки в парке во время обеденного перерыва реально могут изменить ситуацию и повысить работоспособность. Вообще же перерывы в работе увеличивают продуктивность.