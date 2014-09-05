Смех уменьшает количество заболеваний сердца и сосудов

Протестировав людей, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, и их здоровых сверстников, медики из Американской ассоциации сердца пришли к выводу, что первые смеются на 40% реже вторых, пишут Вести.

Далее ученые разделили «сердечников» на две группы. Первой показывали фильм «Спасти рядового Раяна» (драма, действия которой развиваются во время Второй мировой войны), второй - «Все без ума от Мэри» (комедия о любви). Итог: у тех, кто смотрел драму, сузились сосуды и ухудшился кровоток, у тех, кто два часа прохохотал у телеэкрана, наоборот. Из чего медики сделали еще один вывод: смех может использоваться в качестве терапии, так как существенно улучшает состояние «сердечников».