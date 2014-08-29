460 тысяч украинцев умирают ежегодно от болезней сердца и сосудов

Ежегодно от болезней сердца и сосудов в Украине умирают почти 460 тысяч человек. Частота инсультов превышает аналогичный показатель в развитых странах Европы в 11-13 раз.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Счетной палаты.

В сообщении отмечается, что, как показал аудит, тенденции заболеваемости сердечно-сосудистыми и сосудисто-мозговыми заболеваниями и смертности от них остаются негативными. Среди болезней взрослого населения страны эти заболевания занимают первое место, составляя 66% в структуре причин смертности граждан. Этот показатель является одним из самых высоких в Европе. Ежегодно от болезней сердца и сосудов в Украине умирают почти 460 тысяч человек. Частота инсультов превышает аналогичный показатель в развитых странах Европы в 11-13 раз. Ежегодно в стране диагностируется около 50 тысяч случаев инфаркта миокарда.

Расчетная годовая потребность в операциях на сердце составляет 35 тысяч вмешательств, однако в 2013 году обеспечена лишь на 57,3%. И это - без учета «хирургического долга», то есть количества пациентов (около 150 тысяч), которые ждут операцию, говорится в сообщении.

Как отмечается, коллегия Счетной палаты рассмотрела результаты аудита эффективности использования средств государственного бюджета, выделенных Министерству здравоохранения Украины в 2013 году и первом полугодии 2014 года для обеспечения лечения больных с сердечно-сосудистыми и сосудисто-мозговыми заболеваниями, и констатировала, что надлежащая система организации предоставления медицинской помощи таким больным с внедрением единых подходов и стандартов на сегодняшний день не создана. Министерством и Национальной академией медицинских наук Украины до сих пор не организовано единое медицинское пространство путем передачи ведомственных учреждений и заведений здравоохранения в сферу управления Минздрава, не созданы центры/отделения для предоставления современной высокоспециализированной медицинской помощи больным, а также система функциональной диагностики и диспансерного наблюдения за больными с сердечно-сосудистой и сосудисто-мозговой патологией.

Недостаточные бюджетные ассигнования не дали возможности министерству обновить материально-техническую базу заведений здравоохранения, обеспечить в достаточной мере больных изделиями медицинского назначения, необходимыми для проведения оперативных вмешательств, создать государственные реестры больных для оценки эффективности и своевременности предоставления медицинской помощи, внедрения современных протоколов лечения, планирования и расчета потребности в лекарственных средствах и изделиях медицинского назначения для соответствующей категории пациентов.

Коллегия также отметила низкий уровень информированности населения о рисках для их здоровья и констатировала, что ситуация с сердечно-сосудистыми и сосудисто-мозговыми заболеваниями в стране вышла за сугубо медицинские рамки и сегодня является социальной проблемой, которая влияет на здоровье граждан и продолжительность их жизни.