Малообеспеченные люди едят больше соли

Исследователи из Университета Варвика изучали изменения в потреблении соли среди граждан Великобритании, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на Science World Report. Ученые оценили данные масштабного британского опроса, проведенного в 2008-2011 годах. В нем участвовали 1027 человек в возрасте от 19 до 64 лет, проживавших в Великобритании. Потребление соли отслеживалось с помощью дневника. Учитывалась лишь та соль, которая содержалась в продуктах питания, а не та, которую люди добавляли в блюда за столом или во время приготовления пищи.

Исследователи рассмотрели не только потребление соли, но и его связь с профессией и уровнем образования. Они отметили общее снижение потребления соли за период с 2000-2001 по 2008-2011 годы. В среднем участники употребляли 0,9 грамма соли в день. Однако среди людей, занимающих низкое социально-экономическое положение, позитивных изменений не произошло. Ученые отмечают, что именно такие люди чаще всего страдают от высокого кровяного давления (гипертонии), инсультов, инфарктов и почечной недостаточности.

Исследователь Франческо Каппуччио говорит: "В рацион малообеспеченных людей часто входят дешевые продукты низкого качества, содержащие много соли, жиров и калорий. В Британии снизилось потребление соли в целом благодаря политике, включавшей информационные кампании, переработку состава продуктов и мониторинг. Тем не менее, бедные люди по-прежнему едят нездоровую пищу".