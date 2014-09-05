Фрукт, очищающий печень от токсинов

Печень подвергается постоянному негативному воздействию токсинов из окружающей среды и продуктов питания. Чтобы сохранить здоровье печени, важно время от времени проводить чистку этого органа. Есть несколько способов это сделать, а японские ученые, после многочисленных исследований, предложили бороться с токсинами в печени с помощью вкусного и полезного фрукта – авокадо, пишет nashpilkah.com.ua.

Авокадо помогает снизить негативное воздействие множества токсических веществ, в том числе и сильнодействующих ядов. Положительные свойства авокадо объясняются высоким содержанием витаминов, микроэлементов пищевых волокон. А фолиевая кислота помогает улучшить здоровье детей. В дальнейшем ученые собираются разрабатывать лекарства на основе экстракта авокадо, которые помогут справиться с разными болезнями намного эффективнее, чем современные лекарства.