Чем полезно употребление авокадо

1. Авокадо являются отличным источником глутатиона – это важный антиоксидант, который очень важен в профилактике старения, рака и болезней сердца, говорят исследователи, пишет nature.health-ua.org.

2. Поддержание здоровья глаз. Авокадо содержит больше каротиноидов, в частности лютеина, чем любой другой фрукт. Лютеин – главный антиоксидант, который защищает от макулярной дегенерации сетчатки и катаракты.

3. Снижение уровня холестерина – за счет высокого содержание бета-ситостерина. Это фитосоединение, которое, как было показано в исследованиях, способствует снижению уровня плохого холестерина в крови на 17% . Для того, чтобы добиться результата, нужно съедать авокадо после еды течение одной недели.

4. Укрепляет здоровье сердца. Один плод авокадо содержит 23% от рекомендуемой дневной нормы фолиевой кислоты. Диета, богатая фолиевой кислотой, снижает риск сердечных заболеваний. Витамин Е, мононенасыщенные жиры и глутатиона в авокадо также отлично укрепляют сердечную мышцу.

5. Помогает лучше усваивать питательные вещества. Некоторые исследования показали, что определенные питательные вещества поглощаются лучше у тех людей, которые регулярно едят авокадо. Например, когда участники исследования съедали салат, содержащий авокадо, они впитывали в пять раз больше каротиноидов, чем те, кто ел салат без этого фрукта.