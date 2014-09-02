Чешские учёные рассказали, кому вино помогает от заболеваний сердца

Чешские ученые выяснили, что употребление вина помогает избежать сердечно-сосудистых заболеваний только тем людям, которые занимаются спортом или делают зарядку на регулярной основе. Об этом они рассказали на ежегодном собрании Европейской ассоциации кардиологов, пишет svit24.net. В ходе исследования, продолжавшегося с середины 1990-х годов, ученые наблюдали за мужчинами и женщинами, употреблявшими белое и красное вино в умеренных пропорциях. В частности, им удалось установить, что употреблять вино полезно не более пяти раз в неделю. Мужчинам в день стоит употреблять не более 0,3 литра, а женщинам — не боле 0,2 литра.

Однако полезным употребление вина, а как следствие и образование «хорошего холестерина» будет лишь в том случае, если человек регулярно занимается спортом или делает зарядку.