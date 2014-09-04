Грудное вскармливание закладывает основы правильного питания ребенка

Американские исследователи из Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, а также из Центров по контролю и профилактике заболеваний занимались изучением питания младенцев, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на Medical News Today. Ученые опросили матерей на третьем триместре беременности. Кроме того, они собирали ежемесячные данные в течение первого года жизни младенцев. В 2012 году, когда детям исполнилось 6 лет, с их матерями связались вновь и попросили поучаствовать в дополнительном исследовании. Ученые хотели побольше узнать об использовании детского питания, молокоотсосов, витаминизированных продуктов питания и биологически активных пищевых добавок.

Сначала исследователи зафиксировали подробную информацию о продуктах, входивших в рацион детей, в том числе, о грудном молоке и детском питании. Они учли такие факторы, как грудное вскармливание, послеродовые депрессии, госпитализации матерей, их занятость, уход за детьми, сон детей, пищевые аллергии и диеты матерей. В новом исследовании ученые собрали данные о весе, росте, здоровье детей, их развитии, пищевом поведении и уровне физической активности. Они обновили данные о весе, росте, физической активности, беременности, депрессии, истории грудного вскармливания и трудоустройстве матерей.

Исследователи обнаружили: чем дольше мать кормила грудью и откладывала введение прикорма в рацион ребенка, тем ниже был риск развития у него заболеваний ЛОР-органов через 6 лет. Дети, которые дольше находились на грудном вскармливании, в возрасте 6 лет пили больше воды, меньше фруктового сока и сладких напитков, а также ели больше фруктов и овощей, чем остальные. Дети, которые пили сладкие напитки в течение первого года жизни, в два раза чаще пили их и в 6 лет, чем дети, которым не давали сладких напитков до года. Если ребенок редко ел фрукты и овощи в течение первого года жизни, то в 6 лет он тоже ел их нечасто. Авторы исследования считают, что их выводы отражают, насколько важно здоровое питание в раннем возрасте, так как оно сильно влияет на пищевое поведение в будущем.