Грудное вскармливание во время чрезвычайных ситуаций полезно и младенца, и для мамы

Эстер Грунис, консультант по грудному вскармливанию родильного отделения больницы "Ихилов", говорит, что грудное вскармливание в чрезвычайных ситуациях, в частности в период войны, полезно как для ребенка, так и для матери, пишут "Новости Израиля".

По словам Грунис, поскольку во время кормления у матери выделяются гормоны класса CCK, успокоительно действующие на организм, кормящие матери гораздо лучше справляются со стрессовой ситуацией.

Кроме того, учитывая положительное действие грудного вскармливания на младенцев, Грунис рекомендует прибегать к грудному вскармливанию в момент сирены.