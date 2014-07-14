Грудное вскармливание во время чрезвычайных ситуаций полезно и младенца, и для мамы
12:45, 14 июля 2014Зарубежные новости
1
Фото: УНИАН
Эстер Грунис, консультант по грудному вскармливанию родильного отделения больницы "Ихилов", говорит, что грудное вскармливание в чрезвычайных ситуациях, в частности в период войны, полезно как для ребенка, так и для матери, пишут "Новости Израиля".
По словам Грунис, поскольку во время кормления у матери выделяются гормоны класса CCK, успокоительно действующие на организм, кормящие матери гораздо лучше справляются со стрессовой ситуацией.
Кроме того, учитывая положительное действие грудного вскармливания на младенцев, Грунис рекомендует прибегать к грудному вскармливанию в момент сирены.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter