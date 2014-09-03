Любители кофе могут столкнуться с опасностями

Более трех чашек кофе в день - опасная доза, в два раза увеличивающая риск развития диабета 2 типа, предупреждают итальянские врачи. Любители кофе могут столкнуться с преддиабетом, если их тело плохо справляется с кофеином, перерабатывая его медленно, и если есть гипертония. Специалисты проанализировали состояние 1180 пациентов 18-45 лет с гипертонией, но без диабета, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Оказалось, среди кофеманов 87% выпивали в день по 1-3 чашки кофе, а 13% - и того больше. У 42% участников кофеин перерабатывался быстро, а у 58% - медленно. За шесть лет у 24% диагностировали преддиабет. Если уровень потребления кофе был умеренным, то риск преддиабета подскакивал на 34%. Если же человек пил много кофе, риск повышался на 50%. Но он касался только людей, медленно перерабатывающих кофеин.

Более того, у этих людей чаще была гипертония. Риск повышается еще больше, если у человека есть лишний вес и он пьет действительно много кофе. А длительная переработка кофеина влияет на метаболизм сахара. Сюда прибавляется генетический фактор - полиморфизм гена CYP1A2. Таким образом, гипертония и обилие кофеина в рационе наряду с генетикой являются факторами риска преддиабета и, следовательно, диабета.