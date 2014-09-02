Любители барбекю сильно рискуют здоровьем

Болезнетворные организмы, живущие в мясе, одна из основных проблем барбекю. Особенную опасность несет бактериальный патоген (Campylobacter), присущий в основном домашней птице и широко распространенный в Великобритании. По некотором оценкам, эта бактерия ежегодно вызывает 280000 случаев пищевых отравлений в этой стране, пишет agronews.ua со ссылкой на Foodcontrol.

Согласно исследованию Агентства по пищевым стандартам Великобритании (FSA), 94 процента британцев подвергают себя и своих гостей риску подхватить кишечную инфекцию из-за несоблюдения элементарных правил гигиены при приготовлении барбекю. Очень часто гамбургеры или куски курицы, которые готовят на углях, оказываются недостаточно прожаренными. Опрос, проведенный агентством, также показал, что каждый пятый британец считает, что заболел именно в результате употребления плохо приготовленного мяса на углях.

В попытке предотвратить массовые отравления, британцам советуют отказаться от употребления продуктов, приготовленных на углях, или, по крайней мере, постараться в начале приготовить пищу в духовке, а уже потом поместить ее на решетку для барбекю.

Исследование показало, что около 24 процентов из тех, кто считают себя настоящими мастерами в области приготовления барбекю, на самом деле очень редко готовят дома. При этом многие люди стремятся надеть фартуки лишь для того, чтобы доказать, что они могут овладеть искусством приготовления мяса на огне.

Опрос также показал, что 19 процентов любителей готовить барбекю не держат сырые и приготовленные продукты питания отдельно, а 21 процент не моют руки с мылом после контакта с сырым мясом. Еще 51 процентов людей рискуют подвергнуть продукты питания перекрестному загрязнению, так как используют одни и те же щипцы для сырого и приготовленного мяса.

Почти треть опрошенных призналась, что вообще не проверяет, хорошо ли прожарились гамбургеры, сосиски или курица на огне.