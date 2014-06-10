Красное мясо полезно для здоровья

Чем отличается красное мясо от белого? По мнению многих обывателей, мясо делится именно по цвету, однако это не совсем правильно. Возьмем, к примеру, курицу, к какому сорту мяса ее следует отнести, к красному или белому? Большинство людей ответит, что курица – это белое мясо и ответит неправильно. Куриное мясо бывает и белым, и красным. К красному мясу относятся ножки кур, гусей и уток. А вот грудка и крылышки – это будет уже белое мясо. Свинина и говядина по праву могут называться красным мясом, но это относится к зрелым тушкам. В тоже время телятина и молодой барашек именуются белым мясом, в равной степени, как и постная свиная вырезка, пишет neboley.com.ua.

Несколько десятилетий назад американские ученые заявили, что красное мясо не несет ни какой пользы для человеческого организма и, что оно даже вредно и может нанести ущерб здоровью. В основном их мнение заключалось в том, что красное мясо канцерогенно и вызывает раковые заболевания в организме. Спустя еще несколько лет, уже европейские ученые, доказывают обратное мнение и категорически опровергают данный результат исследования американских ученых. Красное мясо полезно для организма и его обязательно следует принимать в пищу, кроме тех вариантов, которые предпочитают американцы: обжаренное методом «барбекю», до темной хрустящей корочки. Канцерогенные вещества образуются и содержатся при жарке не в самом мясе, а в верхней корочке. К такому опасному мясу, с канцерогенами, относится и наш любимый шашлык. После всех этих высказываний, красное мясо признали полезным, но цветовое разделение на красное и белое осталось до сих пор.

Цвет мяса говорит и о его калорийности. Традиционно, диетическим мясом остались белые сорта: куриная грудка и мясо кролика. В этом мясе действительно находится меньшее количество вредного холестерина и поэтому его не относят к жирным сортам мяса. Однако красное мясо ни в коем случае нельзя относить к опасному питанию и исключать из диетического питания. Нежирная телятина и постная свинина с успехом используются в приготовлении тушеного мяса или паровых котлет и тефтелей. Основное правило – правильно приготовить красное мясо, чтобы оно стало полезным для здоровья. Ни один диетолог мира не станет предлагать своему пациенту диетическое белое мясо курицы, обжаренное в большом количестве масла, такое мясо навредит организму.

Чем же так полезно красное мясо? В красном мясе в большом количестве содержится железо, которое является строительным материалом эритроцитов – красных кровяных телец. Благодаря эритроцитам в нашем организме переносится кислород, насыщая каждую клеточку энергией. Красное мясо врачи рекомендуют употреблять в пищу людям, перенесшим оперативное вмешательство, пациентам больным анемией. Обязательно такое мясо рекомендуется детям и подросткам, у которых еще формируется организм. Красное мясо показано спортсменам, людям, работа которых связана с тяжелым физическим трудом.

Всемирно известный фонд исследования раковых заболеваний рекомендует принимать красное мясо в пищу не менее 500 грамм в неделю. Такое количество не только не навредит организму человека, но и позволит обеспечить организм нужным количеством питательных веществ.

Красное мясо – полноценный источник белка, без которого не может обойтись наш организм. В красном мясе содержатся необходимые и незаменимые аминокислоты, который человеческий организм сам по себе не производит, но обойтись ни как не может.

Также велик и витаминный запас красного мяса. Витамины РР, В1, В2, В5, В6, В9, В12, Е и большое количество минералов: калий, натрий, кальций, магний, хлор, сера, железо, цинк, медь, фтор, олово, никель, кобальт, молибден – это еще неполный список полезных веществ, содержащихся в мясе.

Любителям жареного мяса можно не отказываться от аппетитной корочки, следует только мясо приготовить на «гриле». Такой метод готовки красного мяса позволяет освободить его от жира и «плохого» холестерина. Но перед тем как купить мясо на рынке или в магазине, внимательно осмотрите его и выберите наименее жирный кусочек. Такое мясо можно варить, тушить и запекать. И ни в коем случае не увлекайтесь колбасами и сосисками, даже если в их составе есть натуральное мясо.