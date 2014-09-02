Популярный напиток, продлевающий жизнь

Французские эксперты пришли к выводу о том, что употребление чая способно на 25% снизить риск преждевременной смерти.

Исследование ученых из Université de Paris René Descartes показало, что чай является лучшим напитком на нашей планете. Ведь при его регулярном употреблении риск преждевременной смерти снижается на целых 25%. Такая польза чая объясняется входящими в состав этого напитка флавоноидами – антиоксидантами, весьма полезными для сердца, пишет my.goodhouse.com.ua.

В исследовании участвовали 131 401 человек в возрасте от 18 до 95 лет с низким риском развития сердечно-сосудистых болезней, которые посещали один из профилактических центров Парижа в период с января 2001 по декабрь 2008.

За этот период было зафиксировано 95 смертей от сердечно-сосудистых болезней и 632 смерти, не связанные с больным сердцем. Исследователи оценивали уровень употребления чая и кофе с помощью вопросников. Выяснилось, что любители кофе имеют больший риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых болезней, особенно если они еще и курят при этом. А вот любители чая на 25% реже умирали от болезней, не связанных с сердцем, чем люди, которые вообще не употребляли этот напиток.