Пять продуктов для сохранения молодости

Эти пять продуктов помогут вам сохранить молодость. Что есть, чтобы не стареть? Ученые и диетологи ответили на этот вопрос. Американские специалисты назвали 5 главных продуктов, защищающих организм женщины от старения. Согласно данным многочисленных исследований, чтобы сохранить молодость, многим женщинам достаточно просто правильно питаться, пишет directpress.ru.

Эффект anti-age оказывают продукты:

1. Оливковое масло

Благодаря содержанию антиоксидантов и мононепредельных жиров, оливковое масло защищает от старения весь организм в целом.

2. Йогурт

Кальций и полезные бактерии йогурта защищают от остеопороза и болезней желудочно-кишечного тракта, а также оказывают омолаживающий эффект на кожу.

3. Рыба

Многие называют рыбу - эликсиром молодости, благодаря входящим в ее состав жирным кислотам омега-3.

4. Шоколад

Это лакомство предотвращает развитие многих заболеваний, связанных со старостью.

5. Орехи, вино

Недавнее исследование доказало, что регулярное употребление орехов продлевает жизнь в среднем на 2,5 года.

Также ученые советуют в небольших количествах пить красное вино, которое стимулирует работу сердца и сосудов.