Учёные разработали препарат для замедления старения

Международная группа ученых добилась прогресса в изучении связи иммунитета с процессами старения, а также разработала инновационный препарат для замедления скорости старения клеток иммунитета. Результаты исследований британских и испанских ученых раскрыты в свежем номере журнала Nature Immunology, пишет scienceblog.ru.

Ранее эта же группа ученых выяснила, что T-лимфоциты находятся под контролем особых молекул – митоген-активируемых киназ, которые характеризуются тормозящим действием на защитные функции лимфоцитов.

В новой работе авторы уделили больше внимания тормозящему действию MAPK p38 путем использования медикаментозного лечения. Ученые сделали открытие, что старые T-лимфоциты можно восстановить, заблокировав MAPK p38. Употребляя особый препарат, можно исключить из цепочки некоторые участки, одновременно повлияв на работу T-лимфоцитов.

Медикаментозная терапия T-лимфоцитов улучшает энергетические функции клеток и даже возобновляет их способность к размножению. Ученые уже давно установили связь старения со снижением уровня иммунитета. Пожилые более подвержены раковым заболеваниям и вирусным инфекциям, не говоря уже о низкой эффективности профилактической вакцинации.