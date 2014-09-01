Чем опасно сонное "опьянение"

Пробуждение со спутанным сознанием, или сонное опьянение – это состояние, при котором человек просыпается «не полностью», и совершает в первое время после пробуждения различные иррациональные поступки. В лучшем случае – просто пытается ответить на звонок вместо того, чтобы выключить будильник на телефоне, в худшем – проявляет немотивированную агрессию к близким (возможно, потому, что ему только что снился враг), пишет Здоровье.

Как показывает новая работа, опубликованная в журнале Neurology, опьянение сном встречается гораздо чаще, чем считалось ранее (хотя бы раз в год оно проявляется у каждого седьмого), причем это состояние очень часто связано с другими нарушениями работы нервной системы.

В исследовании приняло участие более 19000 взрослых граждан США. Добровольцам нужно было рассказать, совершали ли они хоть раз за последний год странные, ошибочные или агрессивные поступки сразу после пробуждения. Помимо этого, участники исследования отмечали, есть ли у них в анамнезе психические расстройства и принимают ли они препараты, влияющие на работу мозга.

Оказалось, что 15% опрошенных хотя бы раз за последний год испытали на себе сонное опьянение. Из тех, кто подвержен этому состоянию, у 84% были и другие проблемы со сном, а у 37,4% — психиатрический диагноз: депрессия, обсессивно-компульсивное или тревожное расстройство. Многие подверженные сонному опьянению были не понаслышке знакомы и с опьянением алкогольным. 31% "пьянеющих" принимал антидепрессанты. 20% недосыпали, а 15%, наоборот, спали слишком долго. Некоторые попадали сразу в несколько категорий.

Сонное опьянение можно было бы оставить в покое, если бы не такая внушительная доля людей с расстройствами работы нервной системы среди "пьянеющих". По всей видимости, это состояние не так безобидно, как кажется, и требует куда более пристального внимания, чем считали раньше.