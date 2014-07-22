Сон в прохладной комнате помогает похудению

Идея о том, что во время сна можно худеть, может показаться слишком хорошей для тех, кто худеет.

Впрочем, ученые из американского национального института здоровья, все-таки пришли к выводу, что если спать в холодном помещении, то холод поможет терять лишние граммы, ускоряя метаболизм.

Исследование показывает, что люди которые спят голыми и под тонким одеялом, худеют быстрее, пишет life.pravda.com.ua со ссылкой на The Daily Mail.

В эксперименте приняли участие мужчины, которых попросили спать в комнате с контролируемой температурой, чтобы посмотреть как температура влияет на их тело. Мужчин кормили идентичными блюдами с одинаковым количеством калорий. Они также получили идентичные постельные наборы и ночную одежду.

Затем мужчины провели несколько месяцев, засыпая в разных комнатах. Один месяц они спали при температуре 18 градусов, следующие два - 23 градуса тепла, последний - 27 тепла.

Ученые заметили, что в течение того месяца, когда участники эксперимента спали при самой низкой температуре, их тела изменились, чтобы дать возможность похудеть.

Эксперты говорят, что количество "бурого жира", который вырабатывает тепло, сжигая калории, удвоился в течение недель в холодной температуре и эффективно ускорял мужской метаболизм.

Когда же люди спали при высоких температурах, эффект был обратный.