Вредная еда отбивает желание есть здоровую пищу

Ученые из Университета Нового Южного Уэльса провели исследование на крысах. Нездоровая диета не только увеличивала вес грызунов, но и подавляла их естественное стремление питаться здоровой едой, сообщает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. Исследователи считают: их выводы помогут объяснить, как чрезмерное потребление нездоровой пищи меняет поведение человека, ослабляет его самообладание и приводит к перееданию и ожирению.

Команда исследователей научила молодых самцов крыс ассоциировать два различных звуковых сигнала со вкусом сладкой воды, вишневым и виноградным. Крысы, выращенные на здоровой диете, переставали отвечать на сигналы, связанные со вкусом лакомства, которым их недавно баловали. Этот врожденный механизм распространен среди животных. Он защищает их от переедания и помогает соблюдать здоровую сбалансированную диету. Две недели крыс кормили вредными продуктами. В их рацион входили пирог, пельмени, печенье и торт. Грызуны стали потреблять на 150% больше калорий, и их вес увеличился на 10%.

Ученые отметили, что поведение животных тоже изменилось. Они стали безразличными в выборе продуктов питания, и больше не переставали реагировать на звук, связанный со знакомым вкусом. Крысы перестали отдавать предпочтение здоровой пище. Изменения сохранились в течение некоторого времени после того, как грызуны вернулись к здоровой диете. Исследователи пришли к выводу, что вредная еда вызывает длительные изменения в частях мозга, отвечающих за награду, включая орбитофронтальную кору (область мозга, связанную с принятием решений). Возможно, выводы ученых применимы и к людям, так как эти части мозга похожи у всех млекопитающих.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 10% взрослого населения планеты страдает ожирением. По меньшей мере, 2,8 миллиона человек ежегодно умирает из-за избыточного веса или ожирения, так как они являются факторами риска развития целого ряда хронических заболеваний, включая диабет, болезни сердца и рак. Исследование также показывает, что реклама может иметь большее влияние на людей с избыточным весом. Вероятно, она мешает им сопротивляться тяге к нездоровой пище.