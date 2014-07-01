Питание в фаст-фудах угрожает детскому здоровью

Маленькие дети 3-5 лет, распознающие логотипы ресторанов фастфуда, чаще имеют проблемы с весом. Как показало исследование Мичиганского университета, способность вспомнить названия марок газировки и вредных продуктов была также связана с ожирением, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Был проведен эксперимент: детям показывали логотипы компаний, занимающихся вредными продуктами питания. Потом детям раздали изображения еды, упаковки и героев мультиков. Нужно было соединить изображения с соответствующими логотипами. Оказалось, некоторые дети прекрасно ориентировались в мире брендов. И чем лучше ребенок распознавал их, тем выше был риск ожирения.

Получается, просто вводя в рацион полезные продукты и обеспечивая должный уровень физической нагрузки, с ожирением справиться не удастся. В мозг уже вписаны основы поведения, завязанные на брендах. Не секрет, что львиную долю информации о еде ребенок получает из телевизора. И это опаснее, чем само время, проводимое перед ТВ. У детей развивается свое представление о еде. Даже в самом юном возрасте они могут установить значение еды для себя. Ребенок довольно быстро понимает, что нравится и что не нравится в еде. Эти предпочтения остаются с ним на всю жизнь.