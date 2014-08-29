Как нужно удачно начинать утро
10:30, 29 августа 2014Зарубежные новости
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Многие знают, что от того, как начнется утро, будет зависеть ваш день
Фото: belgusto.com.ua
Как нужно удачно начинать утро. Многие знают, что от того, как начнется утро, будет зависеть ваш день, пишет infosmi.net.
Вот несколько советов, для позитивного начала дня:
1. Просыпайтесь под любимую музыку;
2. Уделите пять минут своим мечтам. Закройте глаза и представьте, что в вашей жизни есть все, о чем вы мечтаете;
3. Принимайте холодный душ. Он зарядит вас энергией;
4. Сделайте зарядку;
5. Позавтракайте или выпейте чашечку ароматного кофе;
6. Отправляйтесь по своим делам с улыбкой на лице. Радуйтесь каждому новому дню.
Придерживаясь этих простых советов и вы сможете стать счастливее.
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