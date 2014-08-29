Как нужно удачно начинать утро. Многие знают, что от того, как начнется утро, будет зависеть ваш день, пишет infosmi.net.

Вот несколько советов, для позитивного начала дня:

1. Просыпайтесь под любимую музыку;

2. Уделите пять минут своим мечтам. Закройте глаза и представьте, что в вашей жизни есть все, о чем вы мечтаете;

3. Принимайте холодный душ. Он зарядит вас энергией;

4. Сделайте зарядку;

5. Позавтракайте или выпейте чашечку ароматного кофе;

6. Отправляйтесь по своим делам с улыбкой на лице. Радуйтесь каждому новому дню.

Придерживаясь этих простых советов и вы сможете стать счастливее.