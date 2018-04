Музыка мобилизирует физические силы человека

На крупных соревнованиях нередко можно увидеть, как спортсмены слушают музыку непосредственно перед выступлением, или в процессе подготовки. Некоторые закрывают глаза и покачивают головой в такт мелодии, звучащей в наушниках. Складывается впечатление, что это помогает им сосредоточиться на предстоящих усилиях, набраться сил, настроиться на борьбу. Научные исследования показывают, что музыка, действительно, способна улучшить способности к запоминанию, мотивацию к труду, даже уменьшить физическую боль. Но каков ее вклад в спортивные победы?

Деннис Су (Dennis Y. Hsu) из Северо-Западного университета в Ивенстоуне провел серию тестов по изучению влияния музыки и песен на ощущение прилива физических сил и производительность выполнения разных заданий. В одном из тестов участникам предлагали прослушать тридцатисекундные отрывки разных композиций, общим числом 31, и оценить, сколько сил придает каждая из композиций. Среди вариантов были представлены различные стили, от спортивной музыки до хип-хопа и регги. Самой мобилизующей была признана песня группы Queen «We will rock you», а также «Get Ready for This» коллектива U2 Unlimited. Меньше всего силой заражали песни «Because We Can» от Fatboy Slim и «Who Let the Dogs Out» Baha Men.

Субъективное ощущение прилива сил исследователи попытались оценить количественно в виде производительности при выполнении таких заданий, как способность к абстрактному мышлению (например, увидеть лес вместо деревьев), иллюзию контроля над социальными отношениями и стремление сделать первый ход в спортивных состязаниях. В этих опытах оказалось, что музыкальные композиции, прежде показавшие самую высокую способность к воодушевлению, действительно вызывали субъективное чувство могущества и силы у участников. Причем слова песен, воспроизводимые без музыкального сопровождения, никакого эффекта не имели. Отдельно можно было заметить, что музыка с выраженными басами оказывалась более действенной.

Точные физиологические механизмы, лежащие в основе воодушевляющего действия музыки и песен, остаются неизвестными. Может быть, дело в ассоциациях, ведь нередко богатые на эмоции шоу сопровождаются ритмичной фонограммой. Песня группы Queen является в этом отношении хорошим примером. Возможно, музыка выступает как средство общения, передавая эмоции, заражая ими. Если это так, то можно идентифицировать активацию нейронов, или даже клеточных сигнальных путей в ответ на звуковую стимуляцию. Вполне возможно, для подготовки к любому важному событию, будь то первое свидание, или важное собеседование, есть возможность подобрать музыку, активирующую требуемые качества организма. Людям следует внимательно следить за плей-листом в плеере и понимать, как на них действует то, что они слушают.

remedium.ru