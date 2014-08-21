Соль не так опасна, как считалось

Обеспокоенны уровнем потребления соли? Вам, возможно, не стоит волноваться! «Трио» исследований дает нам четкое представление о взаимосвязи между соленой пищей и здоровьем сердца, пишет nature.health-ua.org.

Хотя нам говорили в течение многих лет, чтобы мы тщательно наблюдали за уровнем потребления соли, американские эксперты уверены, что новые данные позволяют нам расслабиться насчет этой опасности.

«Вы не должны беспокоиться по поводу бесконтрольного потребления соли», - заявляет доктор Сюзанна Опарил, кардиолог из университета штата Алабама в Бирмингеме. Почему? Два новых исследования показали, что для большинства людей - особенно тех, кто моложе 55 лет и тех, кто не страдает гипертонией – есть место в организме для натрия: норма потребления соли для таких людей составляет от 3000 до 6000 мг в день.

До тех пор как потребление натрия сохраняется в этом диапазоне, это не повлияет на сердечную функцию или уровень артериального давления, показали эти два исследования. Для сравнения: чайная ложка соли содержит около 2300 мг натрия. Согласно данным CDC, средний американец получает около 3400 мг в день, и 95% американцев получают меньше, чем 6000 мг натрия в день, в зависимости от региона США.

Третье исследование объединило результаты более чем 200 предыдущих научных работ со всего мира, изучавших связь между потреблением натрия и здоровьем сердечнососудистой системы. Результаты этого мета-анализа были достаточно противоречивы, так что ученые призывают рассматривать их с осторожностью. Новые данные не противоречат идее, что избыток соли в рационе повышает артериальное давление, однако роль натрия в развитии инфарктов и инсультов переоценивалась.