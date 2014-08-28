Помидоры – отличный способ профилактики рака простаты

Исследователи из университетов Бристоля, Кембриджа и Оксфорда заявили, что мужчины, которые едят более 10 порций помидоров в неделю имеют на 18 процентов более низкий риск развития рака простаты, пишет econet.ua.

Ученые наблюдали за диетой и ​​образом жизни 1806 мужчин в возрасте от 50 до 69 с раком простаты и сравнили с аналогичными данными 12 005 мужчин, не имеющих такого заболевания. Исследователи установили связь между потреблением трех пищевых компонентов: кальция, селена и продуктов, богатых ликопином, и раком простаты.

Мужчины, которые имели оптимальное потребление этих трех пищевых элементов, имели более низкий риск развития болезни. Помидоры, томатный сок и печеные бобы оказались наиболее эффективными. Они снижали риск рака на 18 процентов, при употреблении более 10 порций в неделю.

Автор наблюдений Vanessa Er: «Наши результаты показывают, что помидоры могут иметь важное значение в профилактике рака простаты. Однако нужны дальнейшие исследования, чтобы подтвердить наши выводы. Мужчины должны, по-прежнему, есть большое разнообразие фруктов и овощей, поддерживать здоровый вес и оставаться активными».