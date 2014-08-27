МВД Германии выделило 100 тыс. евро для медпомощи украинским пограничникам

Из бюджета Министерства внутренних дел ФРГ выделено 100 тыс. евро для медицинской помощи украинским пограничникам.

Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, об этом во время встречи в Киеве с директором Международно-правового департамента Госпогранслужбы Александром Мельниковым сказала медицинал-директор Федеральной полиции ФРГ Петра Болиус.

Немецкая делегация также посетила Центральный клинический госпиталь Государственной пограничной службы Украины, где ознакомилась с системой оказания медицинской помощи в ходе боевых действий, пообщалась с медицинским персоналом и ранеными пограничниками. Согласно программе визита заграничные гости посетят и Центральный военный госпиталь Минобороны Украины.