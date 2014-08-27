МВД Германии выделило 100 тыс. евро для медпомощи украинским пограничникам
Немецкая делегация посетила Центральный клинический госпиталь Государственной пограничной службы Украины
Из бюджета Министерства внутренних дел ФРГ выделено 100 тыс. евро для медицинской помощи украинским пограничникам.
Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, об этом во время встречи в Киеве с директором Международно-правового департамента Госпогранслужбы Александром Мельниковым сказала медицинал-директор Федеральной полиции ФРГ Петра Болиус.
Немецкая делегация также посетила Центральный клинический госпиталь Государственной пограничной службы Украины, где ознакомилась с системой оказания медицинской помощи в ходе боевых действий, пообщалась с медицинским персоналом и ранеными пограничниками. Согласно программе визита заграничные гости посетят и Центральный военный госпиталь Минобороны Украины.