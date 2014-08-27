У недоношенных детей нарушены чувства восприятия

Недавние исследования показывают, что недоношенные дети несколько иначе воспринимают окружающий мир. У таких детей ослаблены или, наоборот, усилены некоторые чувства восприятия, пишет newss.net.ua.

Британские ученые обследовали 43 ребенка в возрасте 11 лет, которые были рождены раньше положенного срока. Как оказалось, они невосприимчивы к изменению температуры. Преждевременные роды также влияют на восприятие боли.

Исследователи лондонского университета утверждают, что нервная система очень подвижна на ранних ступенях развития. Поэтому недоношенные дети подвергаются огромному риску развития серьезных заболеваний нервной системы.

Врачи-педиатры уверены, что нарушения чувств восприятия повлияют в дальнейшем на понимание качества жизни, мироощущения и общее развитие таких детей. Результаты исследования очень актуальны, так как по всему миру рождается большое количество недоношенных малышей.