Стресс делает мужчин бесплодными

Стресс является однозначным фактором риска снижения фертильности у мужчин из-за ухудшения качества спермы, заявляют ученые. Следовательно, парам, желающим завести ребенка, нужно сначала позаботиться о психическом состоянии.

Психологический стресс вреден для спермы, негативно влияет на концентрацию сперматозоидов, их внешний вид, способность оплодотворять яйцеклетки. Чем сильнее стресс, тем меньше сперматозоидов в эякуляте. Более того, повышается риск того, что подвижность сперматозоидов будет нарушена, говорится в исследовании Колумбийского университета, сообщает Настроение по материалам сайта Meddaily.

Из-за стресса вырабатываются гормоны глюкокортикоиды, которые могут снизить уровень тестостерона и выработку сперматозоидов. Еще одна причина — окислительный стресс, негативно влияющий на качество семени. Это доказало обследование 193 мужчин 38-49 лет.

Мужчины проходили тесты, оценивающие уровень стресса, вызванный работой и другими влияниями. Учитывалось общее состояние и реальные события, которые могут вести к стрессу. И объективно, и субъективно стресс ухудшал качество спермы. Примечательно: безработные мужчины имели сниженное качество спермы по сравнению с работающими мужчинами, вне зависимости от уровня стресса на работе.