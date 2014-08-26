Что может вызвать сбой в репродуктивной функции мужчины
10:39, 26 августа 2014Зарубежные новости
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При своевременной диагностике и лечении вероятность зачать ребенка существенно увеличивается
Фото: УНИАН
Нездоровое питание, плохая экология, стрессы, гиподинамия наносят существенный вред мужскому здоровью, что влияет и на его репродуктивную функцию, пишет nashamama.com.
Следует знать, что после незащищенного полового акта сперматозоиды сохраняют свою жизнеспособность в организме женщины в течение двух - трех суток. Поэтому при желании зачатия ребенка рекомендуется совершать половой акт на стадии овуляции каждые два - три дня, так как в этот период женский организм более всего готов к оплодотворению.
Как показывает современная медицинская статистика, около 20% случаев бездетности приходится на мужское бесплодие.
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