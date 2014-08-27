Как научиться контролировать свои эмоции в стрессовых ситуациях

Как управлять своим гневом? Главный шаг к кон­тролю гнева - осознать, что гнев мешает вам жить, и гото­вы работать над собой.

Вам важно разделять се­бя и свой гнев. Последите за собой, особенно в ми­нуты, когда находитесь под действием стресса и вас легко вывести из равно­весия, пишет moirebenok.ua.

Попробуйте позна­комиться со своим гневом. Он в какой-то мере ваш помощник: маркирует ситу­ации, в которых вы можете действовать по-новому. А значит, расти над собой и трудностями.

Отмечайте закономер­ности. Когда, в каких условиях такое состояние возникает чаще всего? Что предшествует гневу?

В какое время суток чаще возникает взрыв агрессии? Можете ли вы в этот момент переключить внимание на другие действия, предме­ты? К слову, переключение на глубокое дыхание помо­гает успокоиться.

В минуты, когда вы расстроенны или раз­гневанны, сделайте для себя что-нибудь приятное, что могло бы вас успоко­ить. Расслабьтесь. Выпейте чашку чаю. Послушайте любимую музыку. Сбросить напря­жение помогут занятия физкультурой и спортом.

В сложных ситуациях постарайтесь действовать с позиции любви, как будто вы очень добрый и мудрый человек. В ваших силах научиться прямо заявлять о своих чувствах, что даст выход негативным эмоци­ям. Например: «Я расстроен, хочу успокоиться. Я побуду в другой комнате» и т.д.

Старайтесь не прикасаться к другому человеку в мо­мент раздражения.