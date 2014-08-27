Как научиться контролировать свои эмоции в стрессовых ситуациях
Что делать, если не получается справиться со своими эмоциями? Психологи дают несколько простых советов
Как управлять своим гневом? Главный шаг к контролю гнева - осознать, что гнев мешает вам жить, и готовы работать над собой.
Вам важно разделять себя и свой гнев. Последите за собой, особенно в минуты, когда находитесь под действием стресса и вас легко вывести из равновесия, пишет moirebenok.ua.
Попробуйте познакомиться со своим гневом. Он в какой-то мере ваш помощник: маркирует ситуации, в которых вы можете действовать по-новому. А значит, расти над собой и трудностями.
Отмечайте закономерности. Когда, в каких условиях такое состояние возникает чаще всего? Что предшествует гневу?
В какое время суток чаще возникает взрыв агрессии? Можете ли вы в этот момент переключить внимание на другие действия, предметы? К слову, переключение на глубокое дыхание помогает успокоиться.
В минуты, когда вы расстроенны или разгневанны, сделайте для себя что-нибудь приятное, что могло бы вас успокоить. Расслабьтесь. Выпейте чашку чаю. Послушайте любимую музыку. Сбросить напряжение помогут занятия физкультурой и спортом.
В сложных ситуациях постарайтесь действовать с позиции любви, как будто вы очень добрый и мудрый человек. В ваших силах научиться прямо заявлять о своих чувствах, что даст выход негативным эмоциям. Например: «Я расстроен, хочу успокоиться. Я побуду в другой комнате» и т.д.
Старайтесь не прикасаться к другому человеку в момент раздражения.