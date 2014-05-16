Гнев "убивает" человеческий организм

Специалисты из гарвардского университета сделали вывод, что гнев и раздражительность приводит к нарушению гормональных процессов, снижает иммунитет и, в конечном итоге, становится причиной повреждения внутренних тканей.

Исследование основывается на эксперименте, в котором приняли участие 670 мужчин в возрасте от 45 до 86 лет. Продолжавшиеся 8 лет проверки физического и психологического состояния показали, что у недружелюбных и склонных к ярости мужчин износ легких происходит быстрее, чем у доброжелательных и спокойных.

Вместе с тем, по результатам предыдущих исследований, озлобленность и раздражительность приводит также к болезням сердца, астме, гипертонии и прочим недугам.

med2.ru