Средства борьбы с опасными сгустками крови в сосудах пополнились дешевым и распространенным препаратом - аспирином. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Circulation, пишет lenta-ua.net.

Венозная тромбоэмболия – это заболевание кровеносных сосудов, при котором в венах ног возникает закупорка из сгустка крови - тромб, который может затем либо заблокировать вену, либо оторваться и застрять в каком-либо другом месте кровеносной системы организма. Очень часто это приводит к инфаркту, а в случае тромба в голове – к инсульту.

В данный момент существует ряд лекарств-антикоагулянтов (например, варфарин), которые принимаются в течение 6-12 месяцев после обнаружения тромба и снижают уровень свертываемости крови, способствуя таким образом не только рассасыванию сгустка крови, но и предотвращению появления новых тромбов.

Однако у некоторых пациентов эти препараты приводят к кровотечениям, а противопоказания позволяют пользоваться ими далеко не всем. Помимо этого, существует риск появления нового сгустка, когда прием антикоагулянта уже завершен.

Международная группа ученых из проекта INPSIRE два года наблюдала за 1224 пациентами с диагностированной тромбоэмболией, которые ежедневно принимали по 100 мг аспирина.

В результате эксперимента выяснилось, что аспирин снижает вероятность появления новых тромбов на 42%.

Ученые отмечают, что это свидетельствует о меньшей эффективности аспирина в сравнении с обычными антикоагулянтами, однако он обладает и рядом преимуществ.

Прием аспирина не требует врачебного наблюдения и обладает в 10 раз меньшей вероятностью появления кровотечений в сравнении с таблетками-антикоагулянтами. Мы убеждены, что он станет альтернативным средством для продолжения превентивного лечения, направленного против венозной тромбоэмболии, то есть уже после 6-12-месячнгого приема антикоагулянтов.

Также ученые считают, что полностью заменять антикоагулянты аспирином не стоит, и нужно применять его либо в случае непереносимости стандартных таблеток, либо как продолжение лечения после основного курса.