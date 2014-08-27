Завтрак давно признан самым важным приемом пищи. Считается, что он заряжает энергией и не дает нам переедать в течение дня. Новое исследование ученых из Университета Бата показало: завтрак не так важен, как предполагалось, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. Исследователи выяснили, что первый прием пищи за день практически не влияет на последующие перекусы или размеры порций. Он также не оказывает влияния на обмен веществ. Крепкое здоровье людей, которые плотно завтракают, может быть обусловлено их приверженностью правильному питанию в целом.

После шести недель эксперимента ученые не обнаружили никаких различий в обмене веществ у тех, кто практически ничего не ел на завтрак, и тех, кто употреблял 700 калорий до 11 утра. Основная разница была в том, что те, кто не завтракал, потребляли меньше калорий за весь день. Это идет вразрез с давней теорией, что люди, которые пропускают завтрак, с жадностью набрасываются на еду позже. Однако участники, которые завтракали, зачастую расходовали больше энергии (около 442 калорий) и были активны в основном утром после еды. Также у них отмечались более стабильные показатели сахара в крови.

Исследователь Джеймс Беттс говорит: "Многие знают, что завтрак - самый важный прием пищи. Однако науке по сей день неизвестно, каким образом завтрак влияет на здоровье, и делает ли он это вообще. Люди, которые регулярно завтракают, как правило, стройнее и здоровее других, к тому же, они чаще следуют большинству рекомендаций по ведению здорового образа жизни. У них более сбалансированный рацион питания, и они больше занимаются спортом". В другом исследовании, опубликованном ранее, ученые из Университета Алабамы разделили добровольцев на три группы. Одна группа пропускала завтрак, другая - всегда завтракала, а участники из третьей группы питались так же, как и до начала исследования. Спустя четыре месяца потери в весе добровольцев из всех трех групп были незначительными (не более 0,5 килограмма).