Голодание полезно для здоровья - медики

Однако в данном случае голодание является стрессом с позитивным воздействием. Если постоянно работающему над перевариванием пищи телу дать небольшой отдых, то организм, безусловно, скажет вам «спасибо».

Проанализировав результаты исследования, ученые установили, что люди, которые воздерживались от пищи каждый первый понедельник месяца, имели более низкую вероятность заполучить тяжелое заболевание. В частности, при этом риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы снижается на 40%, а у больных астмой ощутимо сокращается количество приступов.

По данным экспертов, даже такое умеренное голодание как один раз в месяц становится для организма настоящим стрессом. Хотя этот стресс – мягкий, и он положительно отражается на иммунитете, поскольку активизирует его защитные механизмы. По мнению медиков, при таком режиме голодания снижается риск появления раковых недугов. При этом, по словам некоторых специалистов, совсем не обязательно голодать целый день, так как для активации иммунных ресурсов можно пропустить или завтрак или ужин.

Кроме того медики подчеркивают на необходимости обязательно соблюдать одно условие: если решились на голодание, то делать это следует целесообразно регулярно.

Мed2.ru