Из-за лихорадки Эбола ЮАР закрывает границу с Либерией, Гвинеей и Сьерра-Леоне

Южная Африка закрывает границы для тех, кто прибывает в страну из Либерии, Гвинеи и Сьерра-Леоне из-за вспышки эпидемии лихорадки Эбола, охватившей Западную Африку.

Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Как пояснил министр здравоохранения ЮАР Аарон Моцоаледи, запрет не будет распространяться на граждан ЮАР, въезжающих страну, однако им придется пройти медицинский осмотр.

На сегодняшний день число жертв Эболы превысило 1300 человек. Наибольшее количество погибших зафиксировано в Либерии, Сьерра-Леоне и Гвинее.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о том, что масштабы эпидемии Эболы "сильно недооценены".