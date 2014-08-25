Мысли о любимом человеке укрепляют психическое здоровье

Предыдущие исследования показали, что положительные эмоции могут защищать людей от физических и душевных болезней. Недавно ученые выяснили: пациент, проходящий реабилитацию, к примеру, после инсульта, восстанавливается быстрее с помощью любимого человека. В новом исследовании, проведенном в Западном Университете Онтарио, приняли участие 183 добровольца. Ученые измеряли уровень глюкозы в их крови до и после того, как они думали о своем любимом человеке, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на Medical News Today.

При мысли о партнере уровень сахара участников повышался, а их настроение улучшалось на короткое время. Если они думали о любом другом человеке противоположного пола или о своем обычном утре, отмечалось незначительное снижение уровня глюкозы в крови. Никаких положительных эффектов в этом случае не наблюдалось. Исследователи связывают свои выводы с эустрессом. Эустресс - позитивный стресс, эмоциональное состояние, порожденное приятными, радостными событиями.

Ранее было обнаружено, что мысли о партнере повышают уровень кортизола. Кортизол - стероидный гормон, который выделяется в ответ на стресс. "Стресс, вызванный любовью, сопровождается положительными эмоциями, а не отрицательными, потому он полезен", - поясняет исследователь Сара Стэнтон. Ученые отметили, что данные эффекты наблюдались не только у тех пар, отношения которых начались недавно, но и у людей, которые долго были вместе.